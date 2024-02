Amaury Jr.

Para a sua 23ª edição, o Camarote Brahma, o maior camarote carnavalesco de São Paulo traz shows de Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Olodum, Silva, Xande de Pilares, Jorge Ben Jor, e dos grupos Só Pra Contrariar e Vou pro Sereno, além de um Baile à Fantasia exclusivo, e busca proporcionar um carnaval inesquecível aos foliões, nos dias 09, 10, 11 e 17 de fevereiro.

Camarote Brahma Imagem: Divulgação

Para embalar a visão privilegiada da passarela do samba, o evento contará com atrações musicais brasileiras de sucesso: Zeca Pagodinho, que se apresenta pela 11ª vez no CBB, e Xande de Pilares, no dia 09; o cantor Silva e o grupo Só Pra Contrariar, em turnê especial de despedida do cantor Alexandre Pires, no dia 10; Jorge Ben Jor e a banda Vou Pro Sereno, no dia 11, noite que acontece o Baile à Fantasia do camarote, novidade da edição de 2024; além de Ivete Sangalo, com mais um show da sua turnê "Ivete 3.0", em comemoração aos seus 30 anos de carreira, e a banda Olodum, no dia 17, data do desfile das escolas campeãs do carnaval paulistano. "Em 2024, o público vai sentir, ainda mais, a diversidade do Carnaval brasileiro, com o line-up de sucesso que selecionamos especialmente para a próxima edição. Vai ser, com certeza, uma festa inesquecível", celebra Caire.

Tábata Boccatto Imagem: Divulgação

"Este é meu oitavo ano como RP do Camarote Bar Brahma em São Paulo e é sempre um frio na barriga, além de uma grande alegria de fazer parte deste momento. A festa vai estar linda com atrações incríveis e com uma estrutura ainda melhor e maior. É uma época de muito trabalho, de noites sem dormir, de muito jogo de cintura porque infelizmente não conseguimos convidar e receber todas as pessoas que gostaríamos. Nosso telefone fica uma loucura! Muita gente acaba ficando chateada por não ter um convite, mas este é nosso trabalho. Além da Fattima Amaral que está também no time de RP do Camarote desde a sua primeira edição, este ano ainda teremos Beto Pacheco e Lily Scott. Um time de RP's diverso e que trabalha em conjunto para receber os convidados. Estou muito animada para mais um ano e já ansiosa para compartilhar os looks que preparei para todas as noites", disse Tábata Boccatto, RP Camarote Bar Brahma.