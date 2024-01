Amaury Jr.

É claro que, dentro da moda, as tendências existem, mas ela não se resume apenas a isso. Usamos dela para expressar nosso estilo pessoal, personalidade e representar nossa identidade, e mais do que isso, ela é uma importante ferramenta de comunicação.

Através das roupas, acessórios, cores e todos os elementos que compõem a nossa imagem sempre há uma mensagem a ser transmitida, seja consciente ou inconscientemente.

"O fato é que isso acontece o tempo todo e tem um grande impacto significativo na maneira como somos percebidos no ambiente de trabalho e que, quando adequada aos diferentes contextos, pode trazer grandes vantagens e benefícios", explica Letícia Rodrigues consultora de moda e estilo.

É comum dentro do ambiente profissional existirem os códigos de vestimenta e até certos padrões do que se deve ou não usar, tanto para transmitir credibilidade, profissionalismo, como para representar a empresa de acordo com a cultura e valores estipulados por ela. Todos esses pontos são de extrema importância e relevância, mas não são os únicos a serem levados em consideração.

"Porque não adicionar o seu toque pessoal, respeitar sua identidade e estilo próprio dentro dos limites adequados para o seu ambiente de trabalho? É possível fazer isso através das roupas, acessórios, lenços coloridos, bolsas, sapatos, todos eles podem ser ótimas ferramentas para demonstrar sua personalidade e dar o seu toque de estilo para sua imagem, além de ser um ponto importante de diferenciação", considera Letícia.

Vale ressaltar, a sua imagem é uma forma de comunicação não verbal, através dela você pode ser intencional e/ou estratégica. Sabendo como usar a moda (e isso não quer dizer ficar presa a tendências) a seu favor é possível transmitir mensagens assertivas, destacar suas competências e usar principalmente como ferramenta de negociação e fechamento de negócios.

"Reforço que unir moda e trabalho na mesma frase faz todo sentido. Quando você sabe quem é, o que quer e o seu objetivo, tem inúmeras possibilidades de equilibrar os elementos da moda como ferramenta de comunicação e fazer sua imagem "trabalhar" para você", ressalta Rodrigues.

E é claro que pra finalizar Letícia não poderia deixar de dar dicas valiosas de como você pode colocar tudo isso em prática, dá uma olhada:

Dicas de como adequar seu estilo pessoal ao ambiente de trabalho:

Estilo Pessoal Dramático e Ambiente Formal

Imagem: Divulgação

Figurino formal com cores sóbrias ao mesmo tempo contrastantes está inclinado ao estilo mais dramático. Nesse exemplo, adicionei brinco e colar com design diferente o que é bem característico desse estilo. Modernidade e presença é o que não faltam para essa personalidade e se adequa super bem a proposta do ambiente de trabalho, mantendo a sua personalidade.

Estilo Pessoal Romântico e Ambiente Formal

Imagem: Divulgação

Para esse figurino a escolha foi uma saia rosa com tecido fluído e um laço imitando um cinto trazendo a identidade romântica. E para não deixar romântico demais é importante equilibrar os elementos, por isso a camisa branca com mais estrutura e um sapato de bico fino, os acessórios são delicados, mas não a ponto de deixar a imagem infantilizada.

Estilo Pessoal Esportivo e Ambiente Formal

Imagem: Divulgação

Ter um estilo esportivo não significa sair com roupas de ginástica ou usar apenas jeans, significa apenas que o conforto é muito importante para você. Aqui escolhi um blazer tecido linho que deixa a composição um charme e super confortável de usar, além do mocassim que traz um estilo bastante moderno, o tipo de bolsa e acessórios também conta. Dependendo do ambiente e código de vestimenta da empresa, o mocassim poderia ser substituído tanto por tênis como salto.

Estilo Pessoal Sexy e Ambiente Formal

Imagem: Divulgação

Estar sensual não significa necessariamente precisar ter decote, transparência ou fenda, o tipo de tecido, sapatos e modelagens das roupas pode deixar a imagem num todo elegante e sensual ao mesmo tempo, como nessa composição que montei, sapato alto de bico fino vermelho, roupas ajustadas ao corpo, modelo da bolsa, além do tecido da camisa que "lembra" uma camisola e deixa a composição mais sexy.

Estilo Pessoal Criativo e Ambiente Formal

Ué, estilo criativo não teria que ser tudo mega colorido com cores vibrantes? Não necessariamente, a criatividade pode aparecer de diversas formas e misturar estampas é uma delas, só uma pessoa muito confiante e criativa para se jogar nessa mistura. Trouxe nessa inspiração em tons mais sóbrios por se tratar de um ambiente bastante formal, mas mesmo que sutilmente uma mistura de cores também apareceu entre o sapato e a bolsa. E essa é uma das maneiras que você pode trazer seu toque pessoal para o código de vestimenta.

Nota: Todas as composições mostradas aqui são de cunho informativo e que possam te ajudar a se inspirar, sendo assim são composições feitas de modo geral não levando em consideração o ramo desse trabalho, seu estilo pessoal entre outras questões abordadas e trabalhadas na consultoria de imagem.