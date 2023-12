Amaury Jr.

O Vila Plural, primeiro hub de entretenimento criativo do país, recebe a exposição "Divas do Cinema", de Helena Kavano. A mostra reúne uma série de peças reproduzidas em papel com figurinos icônicos de divas do cinema. A visitação é gratuita e aberta ao público, no Shopping Vila Olímpia.

Imagem: Divulgação

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Rita Hayworth são algumas das personalidades homenageadas. Vestidos de longas como "O Pecado Mora ao Lado" e "Bonequinha de Luxo" estão na mostra. A artista Helena Kavano é reconhecida por sua maestria na técnica do paper fashion, que consiste em criar vestidos em miniatura utilizando papel como matéria-prima.

Imagem: Divulgação

Os papéis escolhidos, geralmente de até 120g, são os mais indicados para dar vida a esses vestidinhos, onde cortes precisos, dobras habilidosas e uma forma única de "costura" transformam o papel em obras de arte.

SERVIÇO

Local: Shopping Vila Olímpia, 2º Piso - Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia - São Paulo.

Visitação da Exposição: Até 31/01/2024

Aula Especial: 13/01/2023

Inscrição: via Instagram @helenakavano