Amaury Jr.

Colunista do UOL

Na última quinta-feira (07), a estilista Marilene Hannud lançou sua coleção Resort 2024. A jornalista e apresentadora Adriana Colin foi convidada para ser a modelo no pocket desfile. Os looks são inspirações para curtir o verão com conforto e elegância. Marilene também desenvolveu um método personalizado de consultoria comportamental de estilo para empresas e pessoas físicas.