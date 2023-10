Amaury Jr.

O público que visitar a exposição "B.B. King: um mundo melhor em algum lugar", no dia 03 de outubro, no horário das 18h, no MIS, terá a oportunidade de participar de uma visita temática sobre a biografia do rei do blues, intitulada "B.B. King A autobiografia: uma vida de blues". A ação é gratuita, com limite de 20 vagas, e a inscrição deve ser feita na recepção do Museu.

Imagem de um dos espaços da exposição. Imagem: Cinthia Bueno/MIS

A obra em questão é uma coautoria entre o rei do blues e David Ritz, e algumas das histórias contadas no livro serão apresentadas tendo como pano de fundo a exposição "B.B. King: um mundo melhor em algum lugar", que fica em cartaz no MIS até 08 de outubro. David Ritz é reconhecido por suas parcerias com celebridades, foi coautor de 36 autobiografias e, além de B. B. King, já trabalhou com outros grandes nomes, como Aretha Franklin, Ray Charles e Nat King Cole.

Objetos expostos na mostra sobre o rei do blues no MIS. Imagem: Cinthia Bueno/MIS

Em cartaz até o dia 8 de outubro, "B.B. King: um mundo melhor em algum lugar" é uma experiência sensorial que percorre épocas, fatos e conteúdos da vida de B.B. King. Primeira exposição inteiramente dedicada ao artista no Brasil, o projeto traz itens históricos da vida do músico. Entre os destaques, estão imagens do acervo do B.B. King Museum, de diversas fases de sua carreira, desde o jovem Riley Ben King, aos 23 anos, com o violão Gibson L48, de Michael Ocs, até seu retrato exibindo o prêmio de Melhor Álbum de Blues Tradicional na 42ª Cerimônia do Grammy, em 2000.

SERVIÇO

Visita temática sobre o livro "B.B. King A autobiografia: uma vida de blues"

Local: Museu da Imagem e do Som

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 03/10, às 18h

Ingresso: gratuito mediante inscrição. Retirada na recepção (20 vagas)