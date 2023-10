Amaury Jr.

Como parte de seu projeto de último ano na Central Saint Martins Design School, Eleonora Ortolani decidiu fazer algo que ninguém havia tentado antes, pelo menos até onde ela sabia: usar uma pequena quantidade de plástico para fazer sabor de sorvete. O projeto, intitulado Guilty Flavours, foi inspirado na frustração da jovem designer com a forma como o plástico era geralmente reciclado: sendo transformado em produtos que não podiam mais ser reciclados, porque tinham sido misturados com resinas ou outros materiais, o que ela pensava estar apenas piorando o problema.

Sorvete Guilty Flavours de Eleonora Ortolani Imagem: Reprodução

Tendo ouvido falar recentemente sobre uma espécie de verme que poderia digerir sacos plásticos, ela começou a se perguntar se haveria alguma maneira de os humanos comerem plástico, assim o eliminando para sempre. Eleonora Ortolani encontrou a cientista alimentar e pesquisadora da Universidade Metropolitana de Londres, Joanna Sadler, que a ajudou a sintetizar vanilla sintética a partir de plástico. O aroma alimentar comum é vendido em supermercados e utilizado como alternativa mais barata à baunilha. É produzido a partir da mesma matéria-prima do plástico - petróleo bruto - então o raciocínio era que tudo o que eles precisavam era de uma enzima para quebrar as ligações super fortes entre as moléculas na estrutura do plástico, e outra para sintetizar essas moléculas em vanilla.

No momento em que as primeiras enzimas quebram a cadeia, não é mais plástico, não é mais polímero. São monômeros. "São elementos", disse o jovem designer. "O microplástico parece uma molécula, mas na verdade é um pedacinho de plástico, não está quebrado." A substância resultante aparentemente cheira a baunilha, mas Ortolani não a provou, nem mais ninguém. Há uma boa razão para isso. Por ser o primeiro no mundo, é considerado um ingrediente completamente novo pelos órgãos de segurança alimentar, por isso ninguém está autorizado a comê-lo até que seja estudado e considerado seguro para consumo. No entanto, a estrutura molecular é idêntica à da baunilha.