Um pouco mais de 40 minutos de carro separam Punta Gorda de Englewood Beach. Essa distância é suficiente para conhecermos mais uma faceta da "Velha Flórida", bastante conectada com a natureza e com a vida próxima do oceano.

Além de uma óbvia parada na praia, reserve tempo para um passeio obrigatório em Englewood: golfinhos e peixes-bois.

Fizemos um passeio de duas horas atravessando manguezais a bordo de caiaques. Se tiver mais experiência com os remos, pode se arriscar no stand up paddle.

Fique atento aos avisos dos guias porque em poucas remadas você estará rodeado de curiosos golfinhos que gostam de se alimentar na área. Adentrando os manguezais, a floresta parcialmente submersa revela as árvores com raízes retorcidas e uma fauna com seus simpáticos moradores: peixes-bois.

Os lentos e grandalhões mamíferos flutuam vagarosamente pelas águas quentes dos estuários e chegam bem pertinho dos caiaques.

O tour feito com a SUP Englewood custa entre US$ 45 e US$ 55. Dê o play no vídeo abaixo e veja que bacana este passeio: