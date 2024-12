Vila italiana oferece casas de 1 euro a americanos cansados de política

Oficialmente, o programa não exige um passaporte americano dos candidatos, mas Columbu realmente acredita que apelar para as insatisfações políticas dos cidadãos dos EUA pode funcionar. "Claro, não podemos especificamente mencionar o nome do presidente dos EUA que acabou de ser eleito, mas todos sabemos que é aquele do qual muitos americanos vão querer fugir agora e deixar o país", aposta.

A primeira edição do programa para nômades digitais de Ollolai, lançado em 2023, também era exclusiva para americanos. E o prefeito garante que responde a uma demanda, não apenas a um desejo seu ou da população: o site da prefeitura recebeu recentemente 38 mil pedidos de informações sobre casas no vilarejo, a maioria vinda dos EUA, informou Columbu à CNN. Daí surgiu a ideia de criar o projeto pós-eleições.

Cidade de Ollolai, na Itália Imagem: Reprodução/ Pro Loco Ollolai

Ollolai começou a vender casas de um euro em 2018 e, nos anos seguintes, passou também a alugar espaços comerciais vazios pelo valor simbólico. Desde 2023, quatro nômades digitais americanos também já se mudaram para imóveis totalmente equipados por um euro. Em contrapartida, eles tiveram que colaborar para a comunidade criando algo, como uma obra de arte ou um livro.

A prefeitura paga um aluguel de cerca de 350 euros (R$ 2.120) a famílias locais para disponibilizar seus sobrados de dois dormitórios para os nômades digitais. Luz, água e outros serviços básicos, além de impostos, também são cobertos pela administração local.

Mas mesmo com tantos programas e incentivos, Ollolai segue com dificuldades de atrair novos moradores. Nos últimos seis anos, apenas 10 casas foram vendidas por um euro e reformadas. O vilarejo segue parcialmente vazio, com cerca de 100 imóveis baratos desocupados, prontos para morar. A maioria deles fica localizado no centro histórico e, apesar de variar em tamanho, possui charme pitoresco do interior italiano.