Casal que foi atrás de 'casa de 1 euro' na Itália revela seu gasto real

Seduzido pelas famosas "casas de 1 euro" na Itália, um casal norte-americano resolveu ir atrás para saber se a compra realmente valia a pena. Gary and Tam Holm descobriram que a história não é bem essa e, no final, acabaram gastando cerca de 160 mil euros (R$ 870 mil) — mas, ainda assim, não se arrependem.

Muito mais que 1 euro

Tam contou que leu uma matéria na internet sobre as casas em 2019 e resolveu entrar em contato por um e-mail que estava no texto. Ela recebeu a resposta do atual prefeito de Sambuca, na Sicília, Leo Ciaccio. Ele disse que havia passeios pela cidade e pelas casas caso os dois tivessem interesse em conhecer melhor o programa.

Eles toparam, mas... Gary descobriu que os leilões tinham o lance inicial de 1 euro [cerca de R$ 5,43], na qual o valor certamente iria subindo, segundo o Business Insider.