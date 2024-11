Nenhuma nudez será castigada: Calendário Pirelli 'despe' homens e mulheres

Hoje, o registro do processo de fotografar é tão ou mais importante que a fotografia , acredita.

Ao mesmo tempo, Ethan confessa que produzir algo físico, especial e exclusivo "é bem gostoso". A edição teve direção de arte luxuosa de Veronica Ditting.

Se a tecnologia e os novos tempos parecem incontroláveis, a natureza também se fez ver e sentir durante os ensaios e no resultado das fotos.

Elodi para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

O cenário escolhido — as praias isoladas de Virgínia Key e Beach Park, em Miami —, inspirou a condução das imagens, mas o "comportamento" do ambiente durante as sessões realizadas entre maio e junho deste ano também foi fator essencial.

Além do uso de elementos naturais como "roupa" nos ensaios externos, uma verdadeira tempestade encerrou os trabalhos com Boyega e inundou o estúdio montado na praia para as fotos em ambiente interno.