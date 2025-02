Eunice é fio condutor, mas Fernanda Torres é quem banca ser ícone de moda

Desde que Fernanda Torres pisou nos primeiros eventos para a divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", longa-metragem indicado a Melhor Filme no Oscar 2025, a forte concorrente a conquistar o prêmio de Melhor Atriz na premiação se transformou instantaneamente em um ícone de moda. Algo imprevisível até para a Djalma Noivas [loja onde sua personagem Fátima trabalhava, na série "Tapas e Beijos"]. Grande parte disso é fruto do trabalho do stylist Antonio Frajado, responsável por vesti-la durante a campanha da produção mundo afora.

No Globo de Ouro, a brasileira vestiu Olivier Theyskens e joias de Fernando Jorge para levar um dos principais troféus para a casa. Já nas últimas semanas, incorporou a persona clássica e de tweed da Chanel, incluindo a aparição na primeira fila do último desfile grife francesa, além de um look exclusivo de Maria Grazia Chiuri, da Dior, no tapete vermelho do Bafta Awards.