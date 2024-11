Arranha-céu 'fininho' em Dubai terá largura de só um apê e altura de 380 m

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

O edifício será erguido junto a um canal próximo da estrada Sheikh Zayed, principal via de Dubai. Com esta combinação de localização privilegiada, luxo e design único, quem quiser viver por lá terá de desembolsar altos valores: o apartamento mais barato sairá por 18 milhões de dirhams ou R$ 28,7 milhões.

Imagem: Divulgação/Muraba

Cada unidade deve ocupar a largura completa do prédio e terá interiores similares a casas árabes tradicionais, com um pátio central interno com área verde.

Imagem: Divulgação/Muraba

Apesar de seu estilo e proporções ambiciosos, o Muraba Veil está longe de ser o mais maximalista dos projetos de Dubai: o emirado abriga o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828 metros de altura, e até 2028 terá também o segundo: Burj Azizi, de pouco mais de 725 metros.