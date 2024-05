Em cone e com cream cheese: temaki nem sempre foi assim. Veja o que mudou

É um ingrediente que caiu no gosto do público da culinária japonesa, mas rejeitado pelos que seguem a tradicional culinária japonesa. O cream cheese se popularizou com influência dos Estados Unidos e, aos poucos, foi entrando no Brasil , explica o chef Denis Watanabe, do Watanabe Restaurante.

Há outros itens que não fazem o tipo da gastronomia clássica, como: cebolinha, farinhas para empanar e fritar, morango, entre outros. Contudo, vale lembrar que é comum uma culinária típica se adaptar ao gosto local e sofrer modificações, até mesmo pela eventual dificuldade de encontrar ingredientes originais.

Da polêmica ao modismo

As temakerias foram inventadas no Brasil, segundo Telma Shiraishi. A criatividade da culinária brazuca respingou na elaboração da comida japonesa, agregando uma boa quantidade de ingredientes diferentes - creme de avelã, por exemplo.