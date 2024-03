Chef camelou, achou alma na Tailândia e hoje comanda restaurante-hit em SP

Cozinha do Ping Yang Imagem: Pedro Ferrarezzi

"No meu dia de folga eu ia trabalhar de graça numa praça diferente para aprender mais, o que me fez subir na hierarquia. Tava me formando, mas ainda não era o que eu queria", diz.

Também teve passagens por Nova York e Honolulu, no Havaí. Instigado por um amigo, foi parar em Londres e não encontrou um cenário lá muito diferente. "Fui chef de um gastropub, comandava uma equipe grande e multicultural. Trabalhava 17 horas por dia, todos os dias e passava semanas sem ver o sol. Aprendi a 'responsa' de dirigir uma operação", lembra.

Trabalhava focado, mas não era o que eu queria. Se sobrava um dinheiro, eu ia jantar em sempre num tailandês e colecionava os cardápios , relembra.

Melhor de seis

Sempre de olho no sonho, Mauricio descobriu que em Sidney, na Austrália, tinha uma cena tailandesa bombástica com muitos tipos de cozinha, do fast food ao regional, do fine dining ao casual.