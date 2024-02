Musa de 'Ratatouille', estrelas Michelin e chef n°1: conheça Hélène Darroze

Tá bom de chef feminista para você?

Mais uma coincidência (ou não), além do currículo repleto de estrelas, Hélène conquistou, em 2015, o título de "Melhor Chef Feminina do Mundo" do prestigiado 50 Best Restaurants. Sim, a lista que nasceu controversa e assim segue até nossos tempos.

Apesar da honraria individual, Hélène, mais uma vez, se nega a levar todos os louros.

Foi uma sensação de extrema felicidade para mim e para os meus times. Para todos nós, foi uma consagração seguida por repercussões profissionais.

A chef ainda foi reconhecida com a honraria de Chevalier pelo ex-presidente Nicolás Sarkozy, em 2012.

Sua alma pop não está só na animação da Pixar: em 2015, ela participou como jurada do Top Chef, na França, e em 2023 foi a chef que encantou Dua Lipa em uma matéria para a Vogue Francesa.