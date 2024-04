Para 'poeta do azeite', produto brasileiro está entre os melhores do mundo

No velho continente estamos passando por dificuldades , reconhece.

A primeira é que muitas zonas têm um património oleícolaantigo e as leis da proteção ambiental não nos permitem intervir para o renovar as oliveiras. Ou seja, tirar as antigas e plantar novas.

Colheita de azeitonas na Itália Imagem: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio via Getty Images

A olivicultura foi, muitas vezes, implantada em ambientes hostis, colinas íngremes, e solos marginais porque era vista como uma cultura mais resistente e rústica.

As planícies eram reservadas para terras aráveis, para a horticultura, porque a olivicultura era uma das atividades do agricultor, não a principal. "Com a modernização, não é possível obter rendimentos destes olivais, a mecanização é difícil e custos de manutenção são altos e, por conseguinte, são frequentemente abandonados", diz.

Muitas áreas de produção estão sem água com impossibilidade de irrigar devido à burocracia ou ao fracionamento das propriedades.

Neste contexto, estão emergindo, no hemisfério sul, realidades produtivas vantajosas e que crescem muito rapidamente. Exemplos disso são os cultivos de azeitona da Austrália, África do Sul, Chile, do Uruguai, especialmente no Brasil, que talvez seja o mais jovem de todos com sua primeira produção em 2008.