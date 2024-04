Quais as melhores pizzarias de São Paulo? Veja se sua favorita está aqui

Bráz Pizzaria

Imagem: Divulgação

Os discos de bordas altas e massa levemente crocante que foram apresentados à cidade pela primeira vez em 1998 hoje estão em sete bairros. Os clientes lotam as unidades em busca de receitas que se tornaram tradicionais na casa. A batizada com o nome da rede é composta por fatias de abobrinha temperadas com alho assado na lenha, muçarela e parmesão.

Rua Apucarana, 1572, Tatuapé. Mais seis endereços. @brazpizzaria

Camelo

Imagem: Reprodução/Instagram

Com 67 anos de história, a rede leva a diferentes regiões de São Paulo as pizzas conhecidas pela massa fina e pela cobertura que ocupa até a borda. A de tamanho maior pode ser dividida em até três sabores. Quatro queijos, portuguesa e lombinho com cebola e azeitonas estão entre as opções do cardápio, que ainda conta com petiscos e refeições.