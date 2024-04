Churrasco: brasileiro prefere aos domingos e com picanha, diz levantamento

O churrasco é uma instituição brasileira: seja entre amigos, família, para comemorar uma ocasião especial ou assistir a um jogo de futebol entre amigos, sempre há espaço para assar uma carne. E nesta quarta-feira, 24 de abril, o dia é todo dele: é celebrado o Dia do Churrasco.

Um levantamento realizado pela Perdigão junto com o Lab de Performance/CRM da BRF, utilizando dados do Radar Stilingue, Google Trends, X (antigo Twitter), YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, analisou as menções ao churrasco de janeiro a dezembro de 2023, para entender tendências de consumo e curiosidades em relação ao tema.

Os principais achados foram: