Churrasco na panela de pressão é fácil de fazer; aprenda truques e receitas

Corte as batatas em quatro partes e tempere com o azeite, o sal, o alecrim e o tomilho. Reserve.

Abra o papel alumínio, acomode os carvões e coloque o chimichurri, a pimenta do reino e folhas de louro (estes temperos são para aromatizar o carvão). Enrole com o papel alumínio e com um garfo faça furos no papel alumínio.

Abra a panela de pressão, coloque o carvão (já preparado), os espetinhos de panceta, as linguiças, as costelinhas e as batatas. Feche a panela e leve ao fogo baixo. Quando começar a pressão deixe por 20 minutos, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e veja se as carnes estão prontas. Caso não estejam prontas, feche a panela e repita o processo.

Quando estiver pronto retire da panela, acomode em um prato e sirva com farofa.

Torresmo na pressão é sonho carnívoro possível Imagem: Unsplash

Ingredientes: