Você conhece o vinho italiano feito com uvas armazenadas no fundo do mar?

Os cachos foram protegidos por cestos de vime e esse processo insólito de vinificação eliminou parte da "pruina" ou cera que recobre a camada das cascas das uvas, agilizando assim a fase seguinte de secagem das frutas, acondicionadas em esteiras sob o sol por três dias.

Curiosamente, durante os dias de imersão o sal marinho penetra no interior das uvas por "osmose", mas sem danificá-las. Em seguida, na fase de desengace, quando os grãos de uvas são separados dos cachos, elas são colocadas em ânforas de terracota com todas as cascas.

A presença do sal nas uvas gera um efeito naturalmente antioxidante e desinfetante que nos permite evitar o uso de sulfitos e obter, depois de um ano de envelhecimento em garrafa, um vinho natural e muito semelhante ao produzido 2.500 anos atrás.

Antonio Arrighi, viticultor

Sal marinho protege a bebida

Imagem: Roberto Ridi

O vinho é fermentado e afinado em ânforas de terracota, onde permanece em contato com a cascas por um ano inteiro. De acordo com as análises realizadas pela Universidade de Pisa, o teor total de fenol do vinho Nesos é praticamente o dobro daquele produzido com métodos tradicionais.