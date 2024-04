Perto de Londres, um passeio pelo universo de 'Bridgerton' e de Jane Austen

Logo que entramos nas termas, recebemos um audioguia disponível em 12 idiomas, inclusive português (mas é o de Portugal). O lugar é gigantesco, com um acervo que guarda milhares de achados arqueológicos da Grã-Bretanha antes e depois da chegada dos romanos.

A cabeça de Sulis Minerva, por exemplo, é uma escultura de bronze encontrada no ano de 1727. Na altura, ainda se acreditava que aquele era um assentamento comum, sem importância histórica. O artefato é raro porque, de toda a Grã-Bretanha romana, foram encontrados apenas mais dois fragmentos esculpidos no mesmo material.

Holograma no Roman Baths, em Bath Imagem: VisitBath

A beleza e a suntuosidade das termas podem até te deixar com vontade de entrar, mas é proibido. Em contrapartida, bem próximo ao museu existe um spa mais moderno que também utiliza as águas quentes e medicinais. O Thermae Bath Spa é uma mistura do antigo e do contemporâneo, oferece uma piscina no terraço com vista para a cidade e vários espaços de relaxamento e bem-estar.

O universo de Jane Austen

Quem passar distraído em frente à casa estreita de número 40 da Gay Street, em Bath, pode nem se dar conta da importância do lugar. Porém, aqueles que forem um pouquinho mais atentos vão perceber a estátua de cera, em tamanho real, de uma mulher vestida em trajes de época. Se for horário comercial podem dar de cara com um senhor simpático, nos seus 60 anos, com roupas bem diferentes das quais estamos acostumados a ver e usar: de cartola e fraque.