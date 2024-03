Exótica, moderna e 'pé na terra': casa vaso de flor é atração nos EUA

O imóvel de 7,3 metros de altura foi construído com fundos do projeto Airbnb OMG Fund, uma iniciativa da plataforma — onde ela está disponível para aluguel — que ofereceu no final de 2022 um incentivo de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil na cotação atual) para aspirantes a designers e arquitetos construírem suas ideias mais criativas.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Na ocasião, 100 projetos de 20 países foram selecionados para receber o prêmio. Com o dinheiro, saiu do papel a "Flower Pot", como a casa foi batizada. "Minha mãe teve esta ideia de que ela queria criar uma fazenda de flores. Ela nunca plantou flores, mas sempre achou que seria muito legal e teve esta ideia na época em que descobriu o Airbnb OMG Fund", explicou a anfitriã Whitney Hansen à emissora de tevê local KMVT, filiada da rede CBS.

Imagem: Reprodução/Airbnb