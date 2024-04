Por que essa cidade de Portugal é conhecida por vender pênis de louça?

Os falos até podem ser bem tradicionais, mas a bem da verdade é que, por muito tempo, eles não ficavam expostos o tempo todo. "Eram cobertos ou escondidos para evitar constrangimentos", diz Nicole.

De falo de fora

Em uma das ruas mais tradicionais de venda de cerâmicas de Caldas da Rainha, há uma vitrine que chama a atenção: são pênis de vários tamanhos e calibres, em concreto. É a Loja do Ca..lho. "Coloquei os dois pontinhos no nome para ficar algo assim mais elegante", explica a artesã Monica Correia, 43.

Apesar da tradição dos falos ser antiga, o estabelecimento existe desde 2016. Natural de Caldas da Rainha, a ceramista faz as peças junto com seu companheiro e foi responsável por deixar o falo de fora. Com a vitrine que chama atenção das pessoas e convida turistas a fazerem fotos, sem constrangimento em mostrar as peças, há quem diga que o estabelecimento foi bastante importante para tirar as peças dos fundos das lojas dos artesãos.

Imagem: Natália Eiras

São falos com asas, em cores como roxo e vermelho, em broches e imãs de geladeira. Por mais que seja uma entusiasta e defensora da arte e uma mulher feminista, Monica entende que há algumas versões do item que podem ser ofensivas.