Coral que é praga no nosso litoral pode virar remédio para doença de Chagas

O composto com vocação para ninja, então, foi parar no laboratório do químico João Lago, professor da Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, que tratou de descrevê-lo minuciosamente.

Mas não bastava saber que se tratava de uma substância da família química dos alcaloides, ter sua molécula desenhada daquele jeito que a gente vê nos livros de Química e observar como agia. André Tempone explica: "Algo que isolamos na natureza nunca é um fármaco pronto, que vai direto para as prateleiras das farmácias. É preciso muito suor humano para que uma molécula encontrada em um animal, como o coral, ou em uma planta vire medicamento pra valer. Ela sempre precisa ser melhorada."

Cópias aprimoradas

No caso, essa espécie de aprimoramento está sendo conduzida na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A parceria de trabalho entre André Tempone e o químico britânico Edward Anderson, que é de lá, começou ainda em 2014, com outra molécula capaz de agir contra o Trypanossoma cruzi, que o farmacêutico tinha isolado na canela-amarela — o nome científico dessa planta brasileiríssima é Nectrandra barbellata. "Anderson é um expert em copiar moléculas da natureza", elogia o farmacêutico, que resolveu investigar essa espécie por ela já ser conhecida popularmente por combater outras parasitoses.

No entanto, se a cópia da molécula da canela-amarela fosse fiel, um problema se repetiria: sua dose sempre despencava pela metade depois de três minutos circulando no organismo de camundongos infectados com o protozoário da doença de Chagas. "Meu colega de Oxford, porém, conseguiu fazer com que ela passasse a agir por 21 horas, driblando esse problema inicial", conta Tempone.

Em relação ao composto do coral-sol, quando ele for sinterizado na Inglaterra — eliminando a necessidade de extraí-lo diretamente da espécie marinha —, no que ele poderia ou até deveria melhorar? Foi a pergunta que fiz. O pesquisador do Butantan, então, conta o que todos desejam: "Torcemos para adquirir maior potência, para que possamos dar quantidades menores e, ainda assim, ele matar o parasita", diz.