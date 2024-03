'Maldivas da Tailândia': Koh Lipe é opção para quem quer fugir do óbvio

A partir das ilhas Phi PhI, é possível pegar um barco que leva quatro horas para chegar até lá (essa foi a opção que eu fiz e que achei a mais viável). Mas não é em todos os horários que as embarcações funcionam. Há apenas uma saindo de manhã e outra à tarde. Há horários que também só são oferecidos em determinadas épocas do ano.

Imagem: iStock

Para quem sai da capital Bangkok, o recomendado é voar até Hat Yai. Do aeroporto pegar uma van e ir até o ferry, de onde saem os barcos para a ilha.

Por último, como a ilha fica próxima da Malásia, cerca de uma hora e meia de avião, também é possível ir a partir de Langkawi.

Dicas para aproveitar melhor a viagem

Visitar o país e as praias no entorno exige uma viagem programada e sem correria. Para sair do Brasil são quase 24 horas de trajeto e, ao chegar lá, você estará 10 horas à frente por conta do fuso horário.