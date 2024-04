Por que a estátua de Daniel Alves não deveria ter sido retirada de Juazeiro

No caso de Daniel Alves, o correto seria que houvesse algum tipo de atualização de seu status como ex-ídolo.

Foi um grande jogador? Foi. Se comportou como um ser humano deplorável? Também. Diante disso, uma intervenção na estátua poderia ser interessante e mais didático. Como? Eu tenho uma sugestão: deixar a estátua na praça e colocá-la dentro de uma cela.

Ao lado das grades, uma placa explicando quem é a personagem: conquistas, fracassos e crimes. Se Daniel Alves não está preso em carne e osso que pelo menos seu exemplar em pedra seja colocado onde o homem deveria estar.

Acho que uma ação nesses termos seria mais educativa do que sumir com a estátua. Apenas retirar como se ali nada tivesse existido me parece pouco educativo. Fica a dica para a prefeitura de Juazeiro: voltem com a estátua e construam uma cela ao seu redor.