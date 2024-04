Roma é a melhor cidade para explorar a pé no mundo; conheça as 100 melhores

4. Madri, na Espanha

Carmen Cachadina e David Lopez dançam para turistas em frente ao Palácio Real, em Madri, na Espanha Imagem: SUSANA VERA/REUTERS

Além das atrações culturais, a capital da Espanha cativa os turistas com o charme das praças, as ruas de pedras no centro histórico e espaços verdes como o parque do Retiro.

Para o GuruWalk, também vale a pena visitar Madri porque ela é "reconhecida por sua hospitalidade, vida social efervescente e museus icônicos."

5. Florença, na Itália