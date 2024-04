Civilizações que desapareceram: as ruínas mais surpreendentes do mundo

Entre os penhascos do Parque Nacional de Mesa Verde — no sudoeste do estado americano de Colorado — estão antigas habitações ancestrais dos indígenas Pueblo com uma vista panorâmica para o cânion. Os pueblo ficaram conhecidos justamente por sua arquitetura característica, com casas feitas em argila. Tido como um local sagrado com mais de 700 anos de história, o palácio foi designado pelas Nações Unidas como Patrimônio da Humanidade em 1978.

O atual nome do parque, aliás, vem da descoberta do sítio arqueológico com seus relevos pelos exploradores espanhois — já que os arredores da planície esculpida são cobertas por vegetação.

Palácio de Cnossos, na Grécia

Palácio de Cnossos, em Creta, na Grécia Imagem: Fyletto/Getty Images/iStockphoto

Localizado naquele que foi o berço da civilização com vista para o Mediterrâneo, o palácio na ilha de Creta estaria ligado ao lendário rei Minos, filho do deus Zeus e da humana princesa fenícia Europa. Ele é o mais importante e bem conservado palácio minóico das ihas gregas, com ruínas que ainda contam com placas em mármore, afrescos coloridos, muros de pedra de mais de 3 mil anos e que foram abandonados misteriosamente cerca de mil anos antes de Cristo.

Todas as ruínas estão espalhadas por uma área de 20 mil metros quadrados com design em forma de labirinto — como aquele em que, reza a lenda, o rei Minos mandou prender o Minotauro.