Por que esta cidade na Flórida ficou conhecida como 'Veneza Americana'

Nos últimos 100 anos, a grande Fort Lauderdale evoluiu de uma pequena comunidade agrícola para um dos principais destinos turísticos da Flórida.

Ao longo de sua história, indígenas seminoles se misturaram aos afro-americanos da Geórgia, Carolina do Sul e de diferentes destinos caribenhos (com destaque para as Bahamas), fato que até hoje deixa grandes influências na arquitetura e na cultura locais.

Residentes negros, aliás, constituem hoje quase um quarto da população local, que atualmente conta também com expatriados de diversos países.

Museu Stranahan House Imagem: Raul Rodriguez/iStock

No centro de Fort Lauderdale, atrações como o museu Stranahan House e o New River Inn ficam abertas o ano todo e contam um pouco da história da fundação da cidade e seu peculiar encontro de culturas - com destaque para muitas fotos que ilustram como era a vida por ali, sobretudo durante as décadas de 1930 e 1940.

Famosa pela agenda cultural sempre intensa, incluindo diversos museus e galerias, a cidade tem até sua própria versão da Broadway no Broward Center for the Performing Arts, além de constantes espetáculos ao ar livre no Pompano Beach Amphitheater.