Sombra e água fresca: os melhores países para viver depois da aposentadoria

O Índice Global de Aposentadoria foi criado para auxiliar pessoas que pensam em se aposentar no exterior e precisam de informações. Divulgada pela revista digital International Living, a lista se descreve como "a pesquisa mais abrangente e aprofundada desse tipo".

Compilado de opiniões e experiências da vida real. Para criar a lista, o Índice Global de Aposentadoria conta com colaboradores que relatam suas experiências cotidianas em cada local. O foco do ranking é abordar a possibilidade de viver com mais qualidade de vida e gastar menos dinheiro.

Para o ranking de 2024, foram usadas sete categorias para determinar os melhores locais do mundo para a aposentadoria. São elas: habitação, vistos e benefícios, custo de vida, classificação de afinidade (adaptação), saúde, desenvolvimento e governança e, por fim, clima.

A revista esclarece, porém, que o ranking não pretende ser uma "produção científica", já que foi "projetado para ser uma ferramenta útil para as pessoas, construída a partir de informações do mundo real e locais, interpretadas através das lentes de experiências e opiniões bem informadas."

Confira a lista completa