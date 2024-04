Turismo de neve: Brasil terá voos diários para Bariloche a partir de julho

A companhia trabalhará com quatro frequências semanais, nas terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos, até o dia 25 de agosto. No mês de julho, há ainda a possibilidade de serem realizados seis voos por semana.

Bariloche é um dos principais destinos de neve na América do Sul para os brasileiros Imagem: Divulgação Inprotur

A Aerolíneas Argentinas também conectará o Brasil com Bariloche de forma direta. Os voos operados pela companhia serão diários, saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O primeiro voo da temporada ocorrerá em 1 de julho e se estenderá até 1 de setembro.

Neste ano, a Latam ainda trabalhará com voos charters diretos com decolagens da capital paulista. Além disso, também será possível voar com a Gol fazendo conexão em Buenos Aires e com a SKY Airline, com escalas em Santiago, no Chile.

"Bariloche é um dos destinos preferidos por brasileiros para viagens durante o inverno. A oferta de atrações turísticas de neve é o que mais chama a atenção dos visitantes. Há muitos invernos em um. O incremento de voos para o destino saindo do Brasil nos faz acreditar que teremos muitos visitantes neste ano", diz o secretário municipal de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero.

O que fazer por lá

O Cerro Catedral é o ponto mais requisitado. A montanha nevada possui 120 km de pistas para práticas de esqui ou snowboard, além de 29 meios de elevação para o topo, o que permite ter uma vista panorâmica da região. O Cerro Catedral recebe cerca de 33 mil turistas por hora nesse período do ano.