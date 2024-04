Curaçao, o paraíso no Caribe onde não há furacão e tem sol o ano inteiro

Porto Mari: o lugar é um paraíso para quem gosta de fazer snorkel e mergulhos de cilindro. Ao contrário de Kenepa Grandi, a praia tem infraestrutura com bar, restaurante e chuveiros. Ela é particular e o turista paga quatro florins ou US$ 2,50. As cadeiras também são pagas e o preço pode variar conforme a temporada. O acesso de carro leva, em média, 35 minutos saindo do centro.

Cas Abao: também é uma praia privada. O local oferece bar, restaurante e chuveiro. Há muita sombra de árvores e o clima é bem familiar. Essa praia está a 35 quilômetros de Willemstad.

Kalki: ideal para os amantes de snorkel, pois o mar é cristalino e, com sorte, é possível ver algumas espécies marinhas. A faixa de areia é um pouco estreita e com pedrinhas, mas vale por ser perto de um parque nacional e ainda ser gratuita. Fica a 50 minutos de carro da capital.

Imagem: Visit Curaçao

Lagun: é uma praia com pouca estrutura, mais selvagem. É pública e também conta com um estacionamento gratuito próximo. Fica a 40 quilômetros do centro.

Kokomo: é privada, (custa em média US$ 3) e conta com restaurantes. Por ser paga, também tem horário de funcionamento, que vai das 9h às 18h. Fica a 18 quilômetros do centro.