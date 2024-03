Três vezes cuscuz: aprenda receitas diferentes do Mocotó e Dalva e Dito

Qual cuscuz faz seu coração bater mais forte? Nós brasileiros somos tão sortudos no quesito culinária que temos algumas ótimas versões para chamarmos de nossas. E hoje, no Dia do Cuscuz, você aprende três versões do prato, duas de Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e uma de José Guerra, chef do Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala.

Para os que adoram aquele mais conhecido no Nordeste, Rodrigo entrega duas receitas: o tradicional à base de milho, facinho de fazer, e uma bem diferente, de um pacotinho de cuscuz e cogumelo super elaborado.

Veja passo a passo a seguir: