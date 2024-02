'Chocolatudo' ou equilibrado? Dicas para fazer o bolo de chocolate perfeito

Mariana ainda dá uma dica de ouro para deixar a textura macia e saborosa:

Aqueça um dos ingredientes (leite, água ou óleo) e acrescente na mistura. Isso poderá proporcionar mais umidade ao bolo.

Bolo de chocolate de Mariana Junqueira Imagem: Divulgação

Com qual chocolate eu vou?

Qualidade do chocolate é essencial, mas está em dúvida sobre o teor de cacau do chocolate? Depende do resultado que você deseja. Como indica Mariana, o chocolate 50% oferece um equilíbrio entre doçura e intensidade, enquanto o cacau 100% proporciona um sabor mais puro e intenso.

E, claro, o formato em pó, que traz um sabor mais intenso de chocolate.