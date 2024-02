R$ 40 por um croissant? 'Obras' de chef-estrela atraem legião de turistas

Detalhe: 90% dos clientes são turistas estrangeiros que incluíram os doces de Cédric na lista de desejos ao visitar a capital francesa.

Uma das belas sobremesas de Cédric Grolet Imagem: Reprodução/Instagram

Até agora, o chef possui lojas em Paris, Courchevel, Londres e Singapura. As sobremesas oferecidas nos endereços são as mesmas no mundo todo — uma forma de garantir que o cliente vai encontrar exatamente o mesmo docinho que namorou pela tela do celular.

Para dar conta do recado, nos últimos cinco anos Cédric formou 400 confeiteiras e confeiteiros que conseguem aplicar à perfeição suas técnicas mais famosas, garantindo o mesmo padrão de qualidade em todas as lojas de sua marca.

Entre bolos, tortas, croissants, cookies e outras delícias, Cédric é dono de uma série de receitas exclusivas que despertam desejo aspiracional. Primeiro se come com os olhos. Depois, com a boca.

Sobremesas mais hypadas

Algumas das "cerejas do bolo" clássicas do chef são o croissant e o pain au chocolat, que não à toa são também os itens mais baratos do menu.