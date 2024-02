Marrom e com cheiro de podre, ovo milenar virou hit e tem fãs apaixonados

Em um restaurante local, eu tive a chance de experimentá-lo na forma de omelete, com o ovo picado no meio. E no restaurante Raw, duas estrelas Michelin, eu provei um peedan feito de ovo de codorna. As duas experiências foram fantásticas , conta o chef do Mapu e do Aiô.

Outro preparo no qual ele marca presença é no congee. "É uma espécie de um mingau de arroz cozido em um caldo, que pode ser de porco, que é um clássico da China e de outros países do Sudeste Asiático. O ovo pode ser picado e incorporado nesse preparo", explica Tomimatsu.

Ficou curioso?

Por aqui, o ovo milenar não se encontra com tanta facilidade no cardápio dos restaurantes chineses. Quem tiver curiosidade de prová-lo, pode recorrer às gôndolas dos empórios asiáticos do bairro da Liberdade (no Towa, por exemplo, custa R$ 37 a caixa com seis unidades).

Embalagem do ovo milenar Imagem: Cintia Oliveira/UOL

Ovo milenar na embalagem Imagem: Cintia Oliveira/UOL

Importado da China, pode vir revestido pela massa de argila ou lavado. Chegando em casa, é só descascá-lo como se fosse um ovo cozido. "Caso encontre umas manchas esbranquiçadas em formato de floco de neve na clara, não se preocupe: isso é sinônimo de qualidade", orienta Lee.