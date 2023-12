'É vantagem ser do Peru': chef do n°1 do mundo afasta complexo de vira-lata

Não espere que Pia León fale de restaurantes. A chef peruana de 37 anos trata seus estabelecimentos como "conceitos". E, diante de qualquer prato elaborado por ela, faz muito sentido não tratar alimento apenas como comida.

Ao lado do marido Virgílio Martinez, ela comanda o Central, escolhido o melhor do mundo em 2023 pela prestigiada lista do 50 Best. E toca sozinha o Kjolle, que ficou em 28º lugar no mesmo ranking. Não é pouco, mas também não é tudo, segundo ela mesma em entrevista ao UOL.