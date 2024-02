Assado, em feijoada, com bacon: sorvetes diferentões para encarar o calorão

Feijoada de sorvete

Imagem: Divulgação

Se a intenção é ser diferente, a sobremesa da Kaeli Gelateria, de Caldas Novas (GO), é difícil de ser superada. Imitando um dos pratos mais tradicionais da cozinha brasileira, é um clássico da loja - inclusive, tem marca registrada.

Servida em um caldeirãozinho de cerâmica, recebe duas bolas de sorvete de chocolate, coberta por gotas de chocolate, uvas passas, farofa doce crocante e rodelas de palha italiana. Quem tiver, pelo menos, 18 anos, pode finalizar o pedido com uma bola de sorvete com álcool, no sabor caipirinha. O preço da sobremesa inusitada é R$ 24,90*.

Pizza de sorvete

Entre as mil e uma criações nas pizzarias brasileiras, O Fornão à Lenha, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, inova na delícia adocicada. Diferentemente das versões que muitas casas adotam, ali, a "massa" é substituída por waffle e a "cobertura" inclui sorvetes variados.