Reprodução Onde pedir bom delivery japonês por até R$ 84 em SP Gabrielli Menezes Ouviu falar em restaurante japonês com bom custo-benefício? Pode ser uma cilada. Adoraria comer bons sushis em São Paulo por um preço atrativo, mas a palavra 'barato' quase nunca está na mesma frase de 'japonês de qualidade'. Não é algo exclusivo da capital paulista, onde está a maior comunidade do país oriental, mas de fatores inerentes à culinária feita a 17 mil quilômetros de distância. A matéria-prima é cara. A mão de obra especializada, também. O preparo cuidadoso de cada peça exige tempo. E essa lógica é inversamente proporcional à produção em larga escala, que tende a baixar o preço pela compra de peixes em toneladas e pelo uso de máquinas que enrolam o arroz. Não sei se é hobby ou vício. Mas passo noites e noites descendo incessantemente o 'feed' dos aplicativos de entrega a fim de equilibrar o meu desejo por sushi e o rombo da conta bancária. Nesses lugares, consigo fazer boas refeições por até R$ 84: Publicidade Divulgação Akkan Esse estabelecimento do grupo Nakka se inspirou em Nova York para servir o grab hand roll, espécie de temaki aberto. A ideia é pegar o niguiri e envolvê-lo na alga, que viaja separadamente para se manter crocante (R$ 66 com seis peças). Pede lá: iFood e Rappi. @akkan_oficial Divulgação Hirá Embora a cozinha quente seja o foco do izakaya, há uma seção dedicada aos crus. A cumbuca de gohan é coberta por sashimi e peixe batido com cebolinha, além de omelete japonesa e ovas do dia. Escolha entre salmão (R$ 80) e atum (R$ 84). Pede lá: iFood e Rappi. @hiraramenizakaya Reprodução Sushimu Jun, filho de Tsuyoshi Murakami, lidera o delivery de estilo californiano. Quem mora perto dos Jardins, recebe o hot roll ainda quentinho (R$ 30, oito peças). Já o temaki de salmão (R$ 35) vai com a alga protegida para garantir o frescor. Pede lá: via iFood. @sushimu.jp Divulgação Tatá Sushi Feito no capricho pela equipe do ex-MasterChef Leo Young, o uramaki com salmão triturado por dentro e maçaricado por fora (R$ 48) leva raspas de limão-siciliano. São oito peças, igual ao hossomaki de atum (R$ 26). Pede lá: iFood e aplicativo próprio. @tatasushi Rodrigo Resende FEIRA Queijos do interior na capital No fim de semana, o Unibes Cultural será tomado por bravos produtores do estado na Feira do Caminho do Queijo Paulista. São dezesseis artesãos e empreendedores que, nos últimos anos, lutaram pela legitimação de suas criações, sejam elas frescas ou curadas, desenvolvidas a partir de leite de vaca, ovelha, cabra ou búfala. Entre os expositores estão a Fazenda Atalaia, de Amparo, e a Pardinho Artesanal, de Pardinho. A entrada é gratuita. Vai lá:

Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré. Sábado (3), 10h/19h e domingo (4), 10h/18h. Divulgação BARES Cervejas com fundamento Sergio Crusco A Cervejaria Central e o Torneira Bar estão com duas cervejas fresquíssimas e bem gostosas criadas por coletivos de mulheres negras. Cerveja Com Elas e Tereza de Benguela são receitas diferentes e com muita história para contar. A sommelière Sara Araújo, que participa dos dois projetos, conta que os coletivos vieram para fortalecer a presença da mulher negra no mercado da cerveja: "É preciso mostrar que essas mulheres existem, fomentar a formação de profissionais cervejeiras pretas, produzir festivais, incentivar o surgimento de novos grupos e iniciativas". Os grupos mesclam cervejeiras caseiras, donas de marcas e de bar, sommelières e ativistas. Para conhecer o trabalho dessa turma de bambas, coloque os endereços a seguir na página "a visitar" do seu roteiro. Divulgação Cervejaria Central Cerveja Com Elas é uma Gose, estilo alemão de corpo levíssimo e toque salgado. As sommelières Sara Araújo e Carol Chieranda incrementaram a receita com limão, tomate e manjericão e, se você pensou em pizza margarita, acertou uma das melhores harmonizações para ela. Feita na Cervejaria Central, também conta com a participação de Carmen Silva e Preta Ferreira, do Movimento Sem Teto do Centro (MSTC). Está nos dois endereços da Central em chope ou lata. Vai lá: R. Jesuino Pascoal, 101, Santa Cecília; R. Sousa Lima, 5, Barra Funda. @cervejariacentralsp Divulgação Torneira Bar Tereza de Benguela é uma Red Ale bem refrescante com adição de ameixa e baunilha kalunga, traz notas maltadas e carameladas, um frutado bem marcado, mas sem dulçor excessivo. Fabricada em parceria com a Cervejaria Dádiva, está em outros pontos da cidade e um dos lugares legais para prová-la é o Torneira Bar, sempre uma festa. Sua proprietária, Dani Lira, integra o coletivo de cervejeiras com Adriana Santos, Cinara Gomes, Dani Souza, Karla Danitza e Sara Araújo. Tem chope e tem lata. Vai lá: R. Inácio Pereira da Rocha, 121, Pinheiros. @torneira_bar Publicidade Divulgação BELISQUETES Cheesecake para todo gosto Gabrielli Menezes Se numa entrevista tipo Marília Gabriela me perguntassem "um momento triste e um momento feliz", eu responderia com cheesecakes. O triste: quando troquei de celular e esqueci de salvar a receita do Z Deli que o Julio Raw me passou e eu sequer testei. O feliz: ter o estômago roubado por mais uma cheesecake, a do Navarro. De estilos completamente diferentes, a primeira, reconhecida há anos pela qualidade, é ligeiramente firme pelo uso da farinha. Já a segunda entrou para a briga da melhor cheesecake de São Paulo apostando na textura incrivelmente cremosa e nas caldas diversas, como frutas amarelas. Mas por que escolher só uma se dá para comer as duas, né? Divulgação Z Deli A receita da família Raw segue a mesma desde 1981. Embora leve ovos, açúcar orgânico, creme de leite fresco, farinha e limão, a parte mais significativa - 90% da composição - é de cream cheese. A fatia bem alta faz sucesso em todas as unidades da hamburgueria e acompanha calda de frutas vermelhas frescas e chantilly. Custa R$ 36 e pode ser dividida entre duas pessoas. Vai lá: Rua Bento Freitas, 314, República. @zdeli.zdeli Paolo Ribeiro Navarro Com passagem pelo DOM, Astor e Ici Brasserie, Mateus Navarro descobriu a fórmula perfeita na cozinha de seu apê. Inspirada nas receitas nova-iorquinas, sua cheesecake não leva gelatina e nem farinha. Atualmente produzida na Lapa, é vendida por delivery (R$ 24) e encontrada em versões especiais em parceiros como Paul's Boutique, Bullguer e Make Hommus. Pede lá: iFood. @navarrocheesecake Bar do Luiz Fernandes, cozinha de bar, prêmio Nossa Keiny Andrade/UOL Prêmio Nossa Os campeões da gastronomia e boemia Eduardo Burckhardt O Prêmio Nossa é a eleição dos melhores bares e restaurantes de São Paulo, eleitos por um júri de 40 pessoas composto por jornalistas e especialistas do setor, influenciadores com foco em gastronomia e celebridades que amam circular pela cidade. Oito categorias também tiveram votação popular. Toda semana, até a primeira quinzena de agosto, estamos revelando os vencedores de prêmios antecipados. Confira abaixo os dois últimos resultados apresentados e veja a lista completa de campeões no site do Prêmio Nossa. Arte UOL Cozinha de bar Entre lugares que prezam pela tradição, como o Bar do Luiz Fernandes e seus bolinhos crocantes, e cozinhas que bebem de referências internacionais, caso do Tan Tan e de combinações como batata frita com ovas de salmão, o que há em comum entre os vencedores é a vontade de proporcionar a mordida que faz o público querer voltar. Clique abaixo e veja os campeões Veja o ranking Keiny Andrade/UOL Restaurantes japoneses O restaurante Aizomê, comandado pela chef Telma Shiraishi, foi o grande campeão do voto do júri, seguido pelo Shin-Zushi e o Makoto San, que levaram a prata e o bronze, respectivamente. No voto popular, não teve para outro: o Jun Sakamato conquistou a maioria do público como o melhor restaurante japonês de São Paulo. Veja o ranking CLUBE UOL Divulgação Grand Gateau grátis no Paris 6 A sobremesa mais icônica do Paris 6 sai de graça para assinantes UOL mediante o consumo de prato principal de igual ou maior valor da sobremesa. Clique e veja regras da promoção e como resgatar seu voucher. Clube UOL Divulgação Ganhe Bloomin' Onion no Outback A famosíssima 'flor de cebola' da rede de restaurantes sai de graça para assinantes UOL na compra de um aperitivo ou prato principal. Veja no link abaixo como resgatar o voucher e aproveitar essa promoção. Clube UOL Publicidade Compartilhar essa edição