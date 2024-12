Divulgação RESTAURANTES Ceias de Ano Novo: por mais 365 dias de comida boa Gabrielli Menezes Quais são os seus desejos para 2025? Por aqui, tenho muitos. O mais óbvio para quem acompanha essa newsletter é fazer uma refeição deliciosa na virada. É o que eu chamo de começar o ano com o pé direito: receitas bem temperadas trazem tanta paz de espírito quanto as roupas brancas e sete garfadas acompanhadas espontaneamente pela onomatopeia "hmmm" equivalem às sete ondas no quesito realização de planos. Como não vale a pena ir contra superstições — nem mesmo as inventadas —, confira quatro ceias para atrair 365 dias de comida boa. Publicidade Divulgação Jantar tradicional Receitas de festa? É com a Ghee Banqueteria. Especializada em comidinhas para momentos especiais, a empresa de Oghan Teixeira realiza eventos há 16 anos. Para o Ano Novo, a clientela escolhe entre ceias completas (até 15 pessoas) ou pedidos à la carte. Com nozes, panceta, tâmaras e figo seco, a farofa de brioche (R$ 110) casa bem com o pernil marinado na cachaça, servido em seu próprio molho (R$ 230). Encomenda lá: via WhatsApp (11 99925-7045) até o dia 26 de dezembro. Divulgação Ceia de chef No Taboa, Carla Costa aplica seus vinte anos de experiência em casas como o Tordesilhas e o Barú nas receitas autorais que destacam os sabores naturais dos ingredientes. Entre os pratos pensados especialmente para o fim de ano estão o lombo de bacalhau gadus morhua (R$ 430), a paleta de cordeiro glaceada ao vinho do Porto (R$ 420) e o salpicão de frango orgânico (R$ 240). Encomenda lá: via WhatsApp (11 93723-1047) até o dia 24 de dezembro. Divulgação Do freezer à mesa Sócios de dois ótimos restaurantes - o francês Votre e o variado Teus - Chico Farah e Pedro Granado acabam de estrear a marca de congelados SuperNova. Saborosas, as receitas preparadas com ingredientes de verdade devem ser finalizadas conforme indicado na embalagem. Entre os kits de Ano Novo, o menor (4 pessoas, R$ 379) inclui croquetas de jamón, salada de quinoa, torta de camarão e arroz de pato. Encomenda lá: via site (supernovafoods.com.br) até o dia 30 de dezembro. Divulgação Virada no centro Prefere jantar fora de casa no último dia do ano? O La Casserole (Largo do Arouche, 346) pode ser o destino perfeito. O clássico restaurante francês instalado no centro da cidade está com as reservas abertas para o Réveillon. Nos menus de quatro (R$ 395) ou seis (R$ 560) etapas, surgem opções como coquetel de camarão, braseado de cordeiro com mousseline de batata e panna cotta de frutas amarelas. Reserva lá: via site https://lacasserole.com.br/event-details/ceias2024. Divulgação BARES Coquetéis frutados e frescos ao sabor da moda nos Jardins Sergio Crusco O italiano Modern Mamma Osteria e o chinês Song Qi, ambos nos Jardins, são lugares em que o povo vai para ver e ser visto. Mais do que fazer uma refeição, jantar ali é programa social e fashion. Rola bastante capricho nos looks. Há mais pontos em comum entre os dois restaurantes: a boa coquetelaria é um deles. Os carismáticos chefes de bar Marcinha Martins, no Moma, e Ricardo Takahashi, no Song Qi, abusam de frutas, cítricos, aromas herbais e muito frescor em coquetéis autorais equilibrados. Combinam com o clima. Fãs de drinques mais robustos e alcoólicos também têm vez. E podem contar com balcões confortáveis para papear, esperar a mesa ou jantar ali mesmo, apreciando o balé da equipe de bar. Divulgação Modern Mamma Osteria Um dos coquetéis mais pedidos é american smash (R$ 45), com bourbon, siciliano, demerara, hortelã e bitters. Ainda na linha refrescante, frutada e herbal, há o mamma mia hendrick's (R$ 55), com gim, funcho, abacaxi e bitter de laranja. Quem gosta de descobrir receitas obscuras vai direto para a seção de clássicos italianos pesquisados por Marcinha. Destaque para little italy (R$ 45), com rye whiskey, vermute tinto, Cynar e cereja amarena. Vai lá: R. Oscar Freire, 497, Jardins, e mais três endereços. @modernmammaosteria Divulgação Song Qi Ricardo, conhecido como Japorês, quis recriar num coquetel o sabor do picolé de melão. Five stars (R$ 38) virou sucesso da casa, com gim, melão cantaloupe e limão. Babylon pistacchio (R$ 39) brinca com o ingrediente verde sem resultados muito adocicados - é balanceada a mistura de vodca, pistache, limão e caramelo. Seu negroni floreali (R$ 39) é uma reinterpretação bem perfumada do clássico, com gim, Campari, aperitivo rosado, chá de jasmim e Peychaud's bitter. Vai lá: R. Barão de Capanema, 348, Jardins. @songqi.sp Divulgação BELISQUETES Chocolates para amigo secreto Gabrielli Menezes Todo ano, o mesmo suspense: tirar o papelzinho do saco com os olhos apertados, torcendo para que seja o nome da pessoa mais fácil de agradar. Dando certo ou não, a segunda parte inclui emanar bons pensamentos para que o amigo secreto dê dicas claras do que gostaria de ganhar. É para simplificar essa missão (e salvar quem só quer sobreviver ao fim de ano) que os amigos secretos temáticos existem. Entre chinelos, livros e outras ideias, eu fico com chocolates — é claro. Confira as dicas. Publicidade Divulgação Gallette Sem nem um pingo de dúvida: esse é um dos chocolates mais gostosos da cidade. Feito a partir da amêndoa do cacau, o doce derrete gentilmente na boca. Seja na versão ao leite, com 40% do fruto, ou na amarga, cuja composição parte dos 70%. Cada barra sai por R$ 29,90. Para agradar ainda mais o seu amigo secreto, aposte na caixa de bombom de ganache de jabuticaba, que mistura a geleia da fruta ao chocolate ao leite (14 bombons, R$ 96). Vai lá: Rua Augusto Tolle, 245, Santana. @gallettechocolates. Divulgação Mission Filha de agricultores, Arcelia Gallardo se dedica não somente a encontrar a receita do melhor chocolate possível como também a se conectar com os produtores do fruto e as comunidades originárias. Ela transforma esse cacau 100% rastreável em barras como a quebra-nozes (R$ 34), de chocolate 54% com pedaços crocantes de castanhas brasileiras. Se a ideia é um presente mais generoso, fique com o kit de 5 criações inspiradas em sobremesas (R$ 165). 