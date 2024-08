Priscila Prade Estreia de 'Clara Nunes' e mais 5 musicais que valem o ingresso A trajetória de Clara Nunes (1942-1983) ganha o palco do Teatro Bravos a partir desta sexta (2), protagonizada por Vanessa da Mata, em um espetáculo com tom onírico costurado por canções famosas na voz da artista mineira, como "O Mar Serenou" e "Morena de Angola". Aproveitando a estreia, Nossa convidou as criadoras da página Cena Musical, Marilia Di Dio e Michelle Camhaji, para indicar outros musicais em cartaz na cidade. De um projeto que teve origem na época da faculdade a uma rotina de gravação de ensaios e entrevistas, elas acompanham esse universo de perto e destacam espetáculos locais e autorais. Entre eles está "Um Grande Encontro", inspirado em show de Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho; e "Legalmente Loira", com produção inteiramente brasileira. A dupla também sugere "Querido Evan Hansen", que estreia nesta sexta abordando saúde mental e juventude; "Elvis, a Musical Revolution" e "Priscilla, a Rainha do Deserto": "Impossível não sair do teatro querendo dançar", diz Marilia. Publicidade Priscila Prade Clara Nunes, a Tal Guerreira Com direção de Jorge Farjalla ("Álbum de Família") e a cantora Vanessa da Mata interpretando a artista mineira querida dos portelenses que fez história na música brasileira. Estão ainda no elenco Badu Morais, Carol Costa, André Torquato e Gui Leal. De R$ 21 (meia popular) a R$ 300 Vai lá: Teatro Bravos - R. Coropé, 88, Pinheiros. Ingresso Divulgação Um Grande Encontro "Musical brasileiro super bem produzido. Acho muito legal que o país tenha crescido tanto nesse mercado a ponto de estar produzindo coisas autorais que não ficam atrás das produções internacionais", diz Marilia Di Dio. Direção de Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia. De R$ 35 a R$ 140. Vai lá: Marte Hall - R. Domingos de Morais, 348, Vila Mariana. Ingresso Divulgação/Legalmente Loira - O Musical Legalmente Loira "É Broadway, mas não é franquia. A produção é toda feita aqui. Leve, divertido. O que mais me chama atenção nesse musical é o desenho de luz, que deixa as cenas belíssimas", opina Marilia, do Cena Musical. Com Myra Ruiz no papel da jovem estudante de moda Elle Woods. De R$ 20 a R$ 370. Vai lá: Teatro Claro Mais - R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Ingresso Everaldo Rodrigues Querido Evan Hansen "O musical está chegando em São Paulo depois de uma temporada de bastante sucesso no Rio. Da Broadway, o espetáculo traz temas bastante sensíveis e tem a missão de falar sobre a saúde mental dos jovens", indica Michelle Camhaji. A produção ganhou 6 Tony Awards. De R$ 60 a R$ 280. Vai lá: Teatro Liberdade - R. São Joaquim, 129, Liberdade. Ingresso Divulgação Elvis, a Musical Revolution "O espetáculo reúne as melhores canções do repertório de Elvis Presley, para contar a história de vida e carreira do rei do rock. Tem direção de Miguel Falabella, e é estrelado por Leandro Lima", conta Michelle, do Cena Musical. Estreou nesta quinta (1) com ingressos de R$ 19,50 a R$ 380. Vai lá: Teatro Santander - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Nova Conceição. Ingresso Divulgação Priscilla, a Rainha do Deserto "A gente ama esse musical desde a primeira vez que veio pro Brasil, em 2012. O ônibus no palco é espetacular, os figurinos são incríveis e o destaque, na minha opinião, é o Diego Martins, que entrega tudo como Felicia", opina Marilia Di Dio. Direção de Mariano Detry. De R$ 21 a R$ 200. Vai lá: Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes. Ingresso AO AR LIVRE Fábio Nunes Seu Jorge no parque O Festival Olímpico segue no Parque Villa-Lobos com telões exibindo os jogos, atividades esportivas, gastronomia de diversos países e shows. No sábado (3) tem Seu Jorge (18h) e, no domingo (4), Zélia Duncan com Liniker e Fernanda Abreu (11h) e Mart'nália (18h). Shows a partir de R$ 30. Vai lá: Av. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Saiba mais Deko Freire Canta Quilombo Velha Guarda Musical do Vai-Vai, Trupe Chá de Boldo, Aldo Bueno e mais artistas se apresentam no sábado (3), a partir das 13h30, ao ar livre e de graça no Bixiga. O evento organizado pelo coletivo Mobiliza Saracura Vai-Vai reforça a luta pela história e permanência negra no bairro. Vai lá: R. Maria José, altura do n° 423, Bixiga. Saiba mais COM CRIANÇAS Divulgação Rosa Pequena, Vida de Circo O espetáculo da Cia das Rosas mistura manipulação de bonecos, teatro de sombras e artes circenses para contar a história de uma menina que mora em um trailer e viaja com o circo. A trama traz uma metáfora sobre os ritos de passagem para a vida adulta. Gratuito, sab. e dom. às 16h. Vai lá: Teatro Flávio Império - R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. Saiba mais Thiago Sabino O Palco Encantado do Rock no Brasil Peça infantil musical que aborda a história do rock nacional da década de 1950 aos dias atuais, interpretando trechos de canções de artistas como Roberto e Erasmo Carlos, Mutantes, Secos e Molhados, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., O Rappa e Pitty. De R$ 45 a R$ 90 (venda geral). Vai lá: Teatro das Artes (Shopping Eldorado) - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Saiba mais Publicidade NÃO PERCA Archive Photos/ Gettyimages Al Pacino no CCBB É fã de "O Poderoso Chefão"? Neste sábado (3), o segundo (1974) e o terceiro (1990) filmes da trilogia de Francis Ford Coppola podem ser vistos na telona, parte da mostra "Pacino" que homenageia o ator. No domingo tem sessão de "Um Dia de Cão" (1975). Ingressos a R$ 10. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro. Saiba mais Levi Fanan/Pinacoteca Lygia Clark: Projeto para um planeta Último fim de semana para ver a exposição com 150 obras lembrando o centenário de uma das mais importantes artistas brasileiras (1920-1988). Destaque para esculturas da série "Bichos" e reprodução de instalação feita para a Bienal de Veneza de 1968. Gratuito aos sábados. Vai lá: Pina Luz - Praça da Luz, 2, Luz. Saiba mais Divulgação Mostra Ecofalante de Cinema Na 13ª edição, a mostra com enfoque em temas socioambientais traz filmes de 24 países. Neste ano há um programa sobre memória e território, outro sobre emergência climática, além de sessão infantil. Destaque para o documentário de Werner Herzog, "O Fogo Interior". Gratuito. Vai lá: Diversos locais na capital. Saiba mais Divulgação 100 anos de Batatinha O centenário do compositor Batatinha (1924-1997), um dos maiores nomes do samba da Bahia, gravado por Bethânia, Caetano e Alcione, é celebrado em show de Adriana Moreira, com participação especial de Nelson Rufino e Allan Abbadia no trombone. Sab. (3) e dom. (4). De R$18 a R$ 60. Vai lá: Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Pompeia. Saiba mais CINEMA Divulgação Ainda temos o amanhã Sucesso de bilheteria na Itália, o filme se passa em uma Roma de 1940 e acompanha a vida de Delia, mulher conformada com sua rotina doméstica, até que uma carta a faz questionar o cotidiano engessado nos papéis de esposa e mãe, tendo aspirações de liberdade. Clube UOL Keiny Andrade/UOL Prêmio Nossa Os campeões da gastronomia e boemia Eduardo Burckhardt O Prêmio Nossa é a eleição dos melhores bares e restaurantes de São Paulo, eleitos por um júri de 40 pessoas composto por jornalistas e especialistas do setor, influenciadores com foco em gastronomia e celebridades que amam circular pela cidade. Oito categorias também tiveram votação popular. Toda semana, até a primeira quinzena de agosto, estamos revelando os vencedores de prêmios antecipados. Confira abaixo os dois últimos resultados apresentados e veja a lista completa de campeões no site do Prêmio Nossa. Publicidade Arte UOL Cozinha de bar Entre lugares que prezam pela tradição, como o Bar do Luiz Fernandes e seus bolinhos crocantes, e cozinhas que bebem de referências internacionais, caso do Tan Tan e de combinações como batata frita com ovas de salmão, o que há em comum entre os vencedores é a vontade de proporcionar a mordida que faz o público querer voltar. Clique abaixo e veja os campeões Veja o ranking Keiny Andrade/UOL Restaurantes japoneses O restaurante Aizomê, comandado pela chef Telma Shiraishi, foi o grande campeão do voto do júri, seguido pelo Shin-Zushi e o Makoto San, que levaram a prata e o bronze, respectivamente. No voto popular, não teve para outro: o Jun Sakamato conquistou a maioria do público como o melhor restaurante japonês de São Paulo. Veja o ranking Compartilhar essa edição