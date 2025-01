Favoritos, nº 1 do mundo e Alcaraz estreiam com vitória no Aberto da Austrália

"É difícil para mim jogar contra ele... é um assunto difícil e delicado. O que posso dizer é que gostaria que ele tivesse o mesmo tratamento que eu recebi pelas coisas que passei", disse Jarry.

"Não acho que tenha sido o mesmo, então é só isso", afirmou.

Sinner, que ainda pode enfrentar uma punição após uma audiência em abril na Corte Arbitral do Esporte (CAS), disse que não estava familiarizado com os detalhes do caso de Jarry.

"Fomos tratados da mesma forma", acrescentou. "Existe o protocolo. Se o protocolo tiver alguma questão ou problema, a culpa não é minha".

A número dois do tênis feminino, Iga Swiatek, também esteve no centro de uma polêmica em que as autoridades de doping do tênis são acusadas de administrar um sistema de dois níveis que favorecia os melhores jogadores, depois que ela cumpriu uma suspensão por doping de um mês no ano passado.

A pentacampeã de Grand Slam, de 23 anos, não deixou que a controvérsia a distraísse ao derrotar a tcheca Katerina Siniakova por 6-3 e 6-4.