Djokovic perde set, mas vê rival ter cãibras e vence no Australian Open

Os momentos-chave

Djokovic teve break points em três games diferentes, mas Basavareddy se salvou de todos, inclusive quando sacava para fechar a parcial. O que fez a diferença no primeiro set foi o sétimo game, em que Nole abriu com dois erros de direita e depois viu o americano fazer dois winners para conseguir a quebra de saque.

Basavareddy fazia um bom segundo set, mas cometeu um erro bobo que lhe custou caro. No sétimo game, com o placar em 40/15 e uma bola fácil no comendo do ponto, o americano bateu uma esquerda displicente e mandou para fora. Em seguida, fez uma dupla falta. Djokovic, como sempre, aproveitou o momento. Fez um winner de devolução e ganhou o rali seguinte para quebrar o saque pela primeira vez no jogo. Em seguida, fechou o set em 6/3.

O adolescente já sentia cãibras no fim do segundo set e, diante das longas trocas de bola impostas pelo sérvio, já não conseguia mais competir como antes. Djokovic anotou uma quebra de saque logo no primeiro game do terceiro set e, depois disso, a partida passou a ser uma mera formalidade.

Depois de administrar a vantagem durante todo terceiro set, Djokovic voltou a pressionar e quebrou Basavareddy no primeiro game do quarto set.

Sinner e Alcaraz também avançam

Não foi uma jornada simples para os principais candidatos ao título, mas Jannik Sinner, atual campeão do Australian Open, e o ex-número 1 do mundo Carlos Alcaraz avançaram à segunda rodada.