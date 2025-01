Estreante, caçula João Fonseca pode conquistar feito inédito entre homens

O tenista brasileiro João Fonseca em ação durante o classificatório do Australian Open Imagem: Divulgação/Australian Open

O sonho ainda está longe, o brasileiro tem um longo caminho pela frente e enfrenta o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, logo na primeira rodada. Será o quarto confronto desta terça-feira (14) na Margaret Court Arena, a segunda principal do evento, e deve começar entre 6h30 e 7h (de Brasília).

Fonseca, além de estreante, é o tenista mais jovem desta edição do Australian Open. Caçula do torneio, ele tem 18 anos, quatro meses e 23 dias de idade. O segundo tenista mais novo na disputa é o espanhol Martin Landaluce, de 19 anos e dois dias, conforme levantamento feito pelo portal TennisMyLife.

O confronto Fonseca x Rublev é um dos jogos mais aguardados da rodada inicial. Além da presença do 9º colocado no ranking, a promessa brasileira do tênis vem atraindo alta expectativa no meio do esporte. João vive fase iluminada, ostenta uma invencibilidade de 13 jogos, embalado pelos títulos do Next Gen e do Challenger de Camberra, e desponta até como um dos favoritos nas casas de apostas para conquistar o torneio mesmo ainda estando fora do top 100.

O Australian Open está sendo transmitido pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+. O horário em Melbourne está 14h à frente do de Brasília.