Taiti traz vibrações relaxantes para segunda participação do surfe em Olimpíadas

No "The End of the Road", diretamente em frente à arrebentação, a infraestrutura das Olimpíadas é mais óbvia, com postos de controle, áreas de estacionamento e grandes tendas brancas instaladas entre as casas coloridas.

Ainda assim, as crianças brincam na praia e lançam varas de pescar, enquanto os cachorros e as galinhas ficam à vontade nos caminhos de areia preta e nas vielas de cascalho.

A maioria dos surfistas e suas equipes de apoio já chegaram, alguns se hospedando nas mesmas acomodações familiares que usam para o Tahiti Pro anual.

Outros estão alojados em um híbrido de navio de cruzeiro e cargueiro chamado Aranui 5, que normalmente circula entre as ilhas da Polinésia Francesa. Ele está instalado na lagoa a poucos quilômetros de Teahupo'o como uma vila flutuante para os atletas olímpicos.

As sessões de treinos estão em andamento, com os surfistas recebendo horários específicos para aprimorar suas habilidades, quando todos os outros são mantidos fora da água, ao contrário do que acontece nos eventos do circuito mundial.

Muito se fala sobre a previsão para o surfe no período de espera, que vai de 27 de julho a 5 de agosto, com incertezas sobre as condições, o que significa que a competição pode ser aberta para aqueles que buscam a glória olímpica.