Despedida de Thiago Silva e golaço do meio-campo marcam vitória do Chelsea

Aos 17 minutos, o goleiro do Bournemouth, Neto, saiu da área para parar o avanço de Sterling, mas a bola caiu no pé de Caicedo e o equatoriano chutou com perfeição do meio-campo para a rede, marcando seu primeiro gol no Chelsea.

This angle of the Caicedo goal is so nuts. pic.twitter.com/au1RUsUQzR -- ًًً (@ibzsmo3k) May 19, 2024

Aos dois minutos do segundo tempo, Sterling aumentou a vantagem ao contornar dois zagueiros antes de passar a bola pelas pernas de Neto.

Apenas um minuto depois, porém, o Bournemouth descontou com um chute de Enes Unal que desviou no zagueiro Benoit Badiashile, do Chelsea, e morreu no fundo da rede.

O resultado foi mais do que os torcedores do Chelsea esperavam após um início de temporada ruim sob o comando de Mauricio Pochettino.

Despedida de Thiago Silva

Torcedores e jogadores do Chelsea fizeram homenagens para Thiago Silva na sobre o Bournemouth. Esta foi a última partida do zagueiro brasileiro pelo clube londrino. Ao entrar no gramado do Stanford Bridge pela última vez, Thiago Silva foi ovacionado pela torcida. Veja abaixo: