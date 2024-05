Gabigol assume erro, pede desculpa e diz por que usou camisa do Corinthians

E sua relação com a torcida? Como fica?

"A primeira coisa é pedir desculpa, como estou pedindo. Sei que poderia ter feito isso antes, mas sou ser humano. Também preciso do meu tempo. Sou que nem eles às vezes, que chegam do trabalho e acontece alguma coisa ruim, e só quer se trancar no quarto, só quer ficar com os pais. Eu precisava fazer isso (pedir desculpa) com meus pais, com meus colegas de clube primeiro do que com a imprensa. Então, agora acho que foi o momento que estou mais tranquilo e calmo para isso, pedir desculpa à torcida do Flamengo. Confio muito que não é esse fato isolado que vai mudar a nossa relação, a nossa verdade. Eles sempre viram de mim a verdade. A verdade é que o Gabriel erra, é um ser humano que precisa de um tempo para pensar no que aconteceu. Principalmente vindo do doping, que mexeu muito comigo e me tirou a coisa mais maravilhosa da minha vida, que é jogar futebol. Procurei me reconstruir e estou aqui para pedir desculpa. Tenho certeza que eles vão me entender e a nossa conexão não vai mudar. Na verdade, estou muito ansioso para poder jogar, representar o Flamengo. Eles veem verdade em mim. Em todo lugar que eu vou, as pessoas veem o Gabigol, mas veem o Flamengo. Eu quero carregar isso para sempre".

99 é quase 10?

"A 10 do Flamengo sempre teve um dono. Eu só estava representando ela. A 10 do Flamengo é do Zico e sempre vai ser, independentemente de qualquer jogador que vai usar ela. O que me motiva, de coração, é o símbolo que eu carrego na frente, que é o do Flamengo. O que eu quero sempre passar para eles é a verdade. E a verdade às vezes é ficar quieto, precisar do meu tempo, do meu momento. E vir aqui de coração aberto pedir desculpa. A camisa foi eu que pedi, eu que escolhi. A 99 tem vários símbolos que eles vão com o tempo entender e que eu entendi rápido".