Sósia de Gabigol relata ameaças e ganha apoio de Deyverson

Espero que as pessoas entendam que, antes de tudo, sou um cidadão e com o direito de ir e vir, não estou entendendo essas ameaças. Galera, eu não escolhi ser Flamengo, eu nasci Flamengo e vou continuar sendo Flamengo. Os jogadores passam pelo clube, mas os torcedores continuam amando o clube

Jeferson Sales, sósia do Gabigol

Deyverson, atacante do Cuiabá, comentou na postagem manifestando apoio ao sósia. O jogador, que ficou conhecido por ser carrasco do Flamengo na época do Palmeiras, seguiu a linha de Sales sobre o direito de ir e vir:

Principal de tudo, irmão: você é ser humano! Que Deus te abençoe e te livre de todo mal

Deyverson, atacante do Cuiabá

A diretoria do Flamengo decidiu multar Gabigol no salário e retirou a camisa 10 do jogador. Ficou acordado que ele usará a camisa 99 a partir de agora. O atacante também foi dispensado do treino de sexta-feira (17).