Em um clube que tem dinheiro para gastar à vontade, um garoto simboliza a era do multicampeão Manchester City. Phil Foden se tornou protagonista, e com dois gols na vitória, por 3 a 1, sobre o West Ham, coroa sua melhor temporada no futebol inglês.

Com a nona vitória seguida, nas nove rodadas finais, o Manchester City estabelece pela primeira vez um tetracampeonato seguido na Premier League. Ao todo são oito títulos, desde que foi comprado pelo Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG), de propriedade do xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos.

Criado na Academia do Manchester City, Phil Foden está no clube desde os 14 anos. Por estar sempre à disposição, as suas primeiras experiências com o time profissional foi fora de campo, ajudando como gandula.