Natação do Brasil estreia no Sul-Americano com 9 ouros

O Brasil conquistou 17 medalhas no primeiro dia da natação no Campeonato Sul-Americano de Cali, com direito de 9 ouros. Thiago Ruffini, Nathalia Almeirda ao lado de Bruna Leme, Stephan Steverink, Celine Bispo, Kauã Pereira e Pedro Motta foram campeões individuais, além dos revezamentos 4x200m livre feminino e masculino também terem ido ao lugar mais alto do pódio.

Empate no lugar mais alto do pódio para o Brasil

Na parte da manhã desta segunda, os brasileiros conquistaram 21 vagas para as finais. Desse modo, voltaram na sessão da tarde em todas as provas. Entre as mulheres, a primeira campeã brasileira foi Nathália Almeida dividiu o ouro nos 200m medley com a compatriota Bruna Leme, uma vez que ambas fizeram marca de 2min17s85.

No primeiro evento, Letícia Romão conquistou o primeiro pódio para o Brasil, com a prata nos 800m livre, com tempo de 8min49s86, atrás apenas da chilena Kristel Kobrich, com 8min40s84. Em seguida, o primeiro ouro no masculino com Thiago Ruffini nos 800m livre. Ele foi campeão com tempo de 8min03s69.